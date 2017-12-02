Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала»
2 декабря 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна не оказалось в составекоманды, которая отправилась в Лондон на матч с «Арсеналом».
Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед», пишет Manchester Evening News.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не взял Мхитаряна на выездной матч Премьер-лиги против «Уотфорда».
Издание отмечает также, что Мхитарян тренируется дополнительно, чтобы вернуться в основной состав МЮ.Он упорно работает на тренировках, а также учится отрабатывать со всей командой при обороне собственных ворот.
Мхитаряна не было в заявке на матч Лиги чемпионов против «Базеля», но он отыграл последние 20 минут против «Брайтона» 25 ноября, однако вышел на замену на 71-й минуте игры.Ранее Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
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