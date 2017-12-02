Азербайджан повышает планку внешнего госдолга

PanARMENIAN.Net - Верхний предел внешнего государственного долга Азербайджана увеличен до 2,15 миллиарда манатов. Об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщают азербайджанские СМИ.

По его словам, ранее верхний предел внешнего государственного долга на 2018 год был определен на уровне 1 миллиарда манатов.

В 2017 году правительство определило верхний лимит внешнего госдолга на уровне 4,5 миллиарда манатов, но часть этих средств не будет использована до конца года.

По состоянию на первое июля 2017 года, объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 7,1 млрд долларов, что составляет 18,9 процента ВВП страны.