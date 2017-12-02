Аронян выграл вничью в 1-м туре London Chess Classic
2 декабря 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян стартовал с ничьей на международном шахматном супертурнире London Chess Classic (10 участников, круговая система) в Лондоне.
Этот турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.
Все партии первого тура завершились вничью: Ян Непомнящий – Левон Аронян, Магнус Карлсен – Фабиано Каруана, Майкл Адамс – Сергей Карякин, Хикару Накамура – Вишванатан Ананд, Уэсли Со – Максим Вашье-Лаграв.
Во втором туре 2 декабря встречаются Каруана – Аронян, Со – Непомнящий, Вашье-Лаграв – Накамура, Ананд – Адамс, Карякин – Карлсен.
Самое значимое
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов
Азербайджан повышает планку внешнего госдолга По его словам, ранее верхний предел внешнего государственного долга на 2018 год был определен на уровне 1 миллиарда манатов
Биткоин стал популярнее Кардашьян в Google Trends Публика переключилась на новую драму — за криптовалютным бумом наблюдать интереснее, чем за героями популярного американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians)
Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy будет запущена уже в начале 2018 года Маск также отметил, что полезным грузом на ракете станет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета