Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной

PanARMENIAN.Net - В период с 26 ноября по 2 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся относительно спокойная оперативная обстановка осталась неизменной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в северо-восточном направлении линии соприкосновения противник применил также 60 мм миномет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном сохраняли приверженность соблюдению режима перемирия, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В период с 19 по 25 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся относительно спокойная оперативная обстановка существенных изменений не претерпела.За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в северном направлении линии соприкосновения применив также 60 мм миномет (1 снаряд).