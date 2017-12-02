Орбеляна наградили премией «Согласие»
2 декабря 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Премией «Согласие» за 2017 год в номинации «Гордость нации» награжден директор и художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени А.Спендиарова, дважды номинант на премию «Гремми», Константин Орбелян.
Премия «Согласие» учреждена крупнейшей организацией армянской диаспоры мира – Союзом армян России в 2014 году.
Премию Орбеляну вручил чрезвычайный и полномочный посол РА в РФ Вардан Тоганян.
Дирижер Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна Константин Орбелян и ныне покойный оперный певец Дмитрий Хворостовский номинированы на «Грэмми».Они представлены в категории «Лучший классический сольный альбом» с альбомом «Свиридов: Отчалившая Россия».
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