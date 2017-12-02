Amnesty International: Азербайджан все глубже погружается в бездну беззакония

PanARMENIAN.Net - Азербайджан все глубже погружается в бездну беззакония. Такое заявление сделалДенис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Новые правила адвокатской деятельности в Азербайджане, вступившие в силу 1 декабря, наносят серьезный удар по правосудию, фактически запрещая правозащитникам участвовать в любых видах судебного разбирательства, заявляет Amnesty International.

Поправки в Гражданский процессуальный кодекс, Административный процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», которые вступили в силу 1 декабря, лишают статуса адвоката всех тех юристов, что не являются членами единственной в стране Коллегии адвокатов. В стране, где проживают 9,8 миллиона человек, с 1 декабря работают лишь немногим более 900 адвокатов – именно столько состоят сейчас в Коллегии адвокатом, причем около 100 человек из них не ведут активной работы.

«Правозащитники, которые на протяжении всего существования независимого Азербайджана, подвергались преследованиям и регулярно лишались адвокатского статуса, теперь практически полностью лишены возможности участвовать в судебных заседаниях. Это лишь последняя мера правительства, нацеленная на то, чтобы подорвать право на справедливое судебное разбирательство в Азербайджане»,- говорится в заявлении организации.

«Азербайджан все глубже погружается в бездну беззакония, новые правила для адвокатов наносят новый серьезный удар по правосудию. В стране, где критические высказывания в адрес властей даже в социальных сетях грозят заключением в тюрьму, шансы на справедливое судебное разбирательство теперь сведены до минимума», – заявил Кривошеев.

«Несколько храбрых адвокатов, которые в настоящее время осмеливаются противостоять властям в суде, защищая свободу выражения мнений и борясь с пытками, и так регулярно подвергаются преследованиям. Но теперь власти Азербайджана получили возможность попросту исключить этих правозащитников из судебных процессов, лишая подсудимых последней надежды на справедливость», – добавил он.

О том, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека и собственности, не раз заявляли международные организации. В «Индексе прав собственности» Международного альянса прав собственности Азербайджан занимает 115-е место из 127 стран списка. А в индексе «Состояние свободы в мире» организации Freedom House Азербайджан находится на 188-м месте из 210.