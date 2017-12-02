Nike выпустил в продажу первый в мире спортивный хиджаб

PanARMENIAN.Net - Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab.

Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала, пишет HypeBae.

Стоимость хиджаба составляет$35. Его можно приобрести на сайте магазина.

В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года. Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.