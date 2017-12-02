Nike выпустил в продажу первый в мире спортивный хиджаб
2 декабря 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab.
Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала, пишет HypeBae.
Стоимость хиджаба составляет$35. Его можно приобрести на сайте магазина.
В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года. Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.
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Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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