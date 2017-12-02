Samsung представила новый телефон-раскладушку: Она дороже iPhone X
2 декабря 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Компание Samsung представила телефон-раскладушку W2018, который поступит в продажу по цене, превышающей стоимость IPhone X.
«Раскладушки» практически ушли в прошлое, но компания явно не хочет смириться с этим и пытается компенсировать устаревший формат современными характеристиками, пишет РИА Новости со ссылкой на Phandroid.
Так, создатели оснастили гаджет двумя дисплеями с заявленным разрешением Full HD, при этом основная камера имеет 12 мегапикселей, а фронтальная — пять мегапикселей. В то же время, как подчеркивает автор статьи, слабым местом смартфона могут стать проблемы с программным обеспечением.
По данным издания, в первое время W2018 будут доступен только в Китае, причем по «абсурдной» цене — 2400 долларов, что примерно в полтора раза больше, чем стоит самая дорогая модель IPhone.
Самое значимое
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Partner news
Последние новости
Nike выпустил в продажу первый в мире спортивный хиджаб Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом
Amnesty International: Азербайджан все глубже погружается в бездну беззакония Новые правила адвокатской деятельности в Азербайджане, вступившие в силу 1 декабря, наносят серьезный удар по правосудию
Орбеляна наградили премией «Согласие» Премию Орбеляну вручил чрезвычайный и полномочный посол РА в РФ Вардан Тоганян
Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории Игра между сборными станет самой низкорейтинговой в истории матчей-открытий за все время проведения турнира