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Samsung представила новый телефон-раскладушку: Она дороже iPhone X

Samsung представила новый телефон-раскладушку: Она дороже iPhone X
2 декабря 2017 - 16:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Компание Samsung представила телефон-раскладушку W2018, который поступит в продажу по цене, превышающей стоимость IPhone X.

«Раскладушки» практически ушли в прошлое, но компания явно не хочет смириться с этим и пытается компенсировать устаревший формат современными характеристиками, пишет РИА Новости со ссылкой на Phandroid.

Так, создатели оснастили гаджет двумя дисплеями с заявленным разрешением Full HD, при этом основная камера имеет 12 мегапикселей, а фронтальная — пять мегапикселей. В то же время, как подчеркивает автор статьи, слабым местом смартфона могут стать проблемы с программным обеспечением.

По данным издания, в первое время W2018 будут доступен только в Китае, причем по «абсурдной» цене — 2400 долларов, что примерно в полтора раза больше, чем стоит самая дорогая модель IPhone.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Дороже iPhone X: Samsung представила новый телефон-раскладушку
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