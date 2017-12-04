Аронян сыграл вничью во 2-м туре London Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Фабиано Каруаной во втором туре международного шахматного супертурнира London Chess Classic (10 участников, круговая система) в Лондоне.

Этот турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.

Все пять партий – Фабиано Каруана – Левон Аронян, Уэсли Со – Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв – Хикару Накамура, Вишванатан Ананд – Майкл Адамс, Сергей Карякин – Магнус Карлсен – как и в стартовом туре, завершились вничью, сообщает пресс-служба НОКА.

Положение после двух туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Карякин, Карлсен, Ананд, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Со – по 1 очку.

В третьем туре 4 декабря встречаются Аронян – Карякин, Непомнящий – Каруана, Карлсен – Ананд, Адамс – Вашье-Лаграв, Накамура – Со.