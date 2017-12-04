Братья Уинклвосс первыми в мире заработали миллиард на биткоинах
4 декабря 2017 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.
Братья приобрели один процент общемирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз.
Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют «улучшенной версией золота», пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.
Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс известны из-за судебной тяжбы с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети. Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин посостоянию на 11:00 (по Еревану) 4 декабра оценивается в $11.528.
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