// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Братья Уинклвосс первыми в мире заработали миллиард на биткоинах

Братья Уинклвосс первыми в мире заработали миллиард на биткоинах
4 декабря 2017 - 11:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.

Братья приобрели один процент общемирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз.

Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют «улучшенной версией золота», пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс известны из-за судебной тяжбы с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети. Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин посостоянию на 11:00 (по Еревану) 4 декабра оценивается в $11.528.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Братья Уинклвосс стали первыми биткоиновыми миллиардерами‍, пишут СМИ
 Самое значимое
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек
СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
Лапшин: Азербайджан больше всего похож на африканскую Гамбию
Каждый матч сборной Аргентины посетит около 20 тысяч аргентинских болельщиков
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 4 декабря 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
В Ростовской области перезахоронили останки армянских солдат ВОВ Последний покой бойцы 271-й Горловской дивизии обрели на братском кладбище «Парка Славы», что в селе Васильево-Шамшево, где уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны
Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала медали на международном турнире в Иране Армянская сборная на групповом этапе победила Азербайджан (6:4) и Белоруссию (7:1), но в полуфинале уступила первой команде Ирана (2:8)
Арабские инвесторы хотят приобрести «Милан» В приобретении 18-кратных чемпионов Италии теперь заинтересована крупная арабская инвестиционная группа
Президенты Армении и Карабаха посетили ряд воинских частей НКР Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов