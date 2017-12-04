Орбелян: Будем надеяться, что диск Хворостовского получит «Грэмми»
4 декабря 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор и художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени А.Спендиарова, дирижер Константин Орбелян выразил надежду на то, что записанный им совместно с оперным певцом Дмитрием Хворостовским диск получит премию «Грэмми». Об этом Орбелян заявил в интервью«Российской газете».
Американская академия звукозаписи выдвинула Дмитрия Хворостовского (уже посмертно) на премию «Грэмми» за запись вокального цикла «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова, сделанную вместе с дирижером Константином Орбеляном.
«Я уже однажды выдвигался на «Грэмми» за диск, записанный с тенором Лоуренсом Браунли. Получить не получили, но в номинации засветились, а это уже очень престижно. Будем надеяться, что диск Дмитрия Хворостовского получит награду. Кстати, наш диск Свиридова был выдвинут еще и на International Classical music awards»,- рассказал маэстро.
Орбелян - единственный дирижер, с которым Дмитрий Хворостовский записывал сольные альбомы, если не считать его ранней записи с Валерием Гергиевым на «Филипс» с ариями Верди и Чайковского.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского 22 ноября подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.
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