Вандалы вновь сломали статую Месси в Буэнос-Айресе

PanARMENIAN.Net - Неизвестные вандалы снова испортили статую форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в фешенебельном районе Пуэрто-Мадеро Буэнос-Айреса.

На этот раз скульптуре переломали ноги в районе лодыжек. В настоящий момент полиция устанавливает личности хулиганов, пишет Eurosport.

Статуя уже подвергалась надругательству в январе 2017 года. Тогда ей снесли верхнюю часть тела.

Месси – единственный в истории пятикратный обладатель «Золотого мяча», хотя с 7 декабря ему, возможно, придется делить рекорд с Криштиану Роналду.