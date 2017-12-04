В Венесуэле создадут свою криптовалюту для прорыва финансовой блокады
4 декабря 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы «продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду». Об этом глава государства Николас Мадуро заявил в своей еженедельной программе, транслировавшийся гостелеслужбой «Венесолана де телевисьон».
По его словам, данный шаг позволит перейти к «новым формам международного финансирования» для поддержания экономического и социального развития страны. Мадуро уточнил, что «электронная наличность» получит наименование Petro. Ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов, пишет Deutsche Welle.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's 14 ноября объявило о частичном дефолте Венесуэлы. Решение было принято после того, как Каракас 12 ноября пропустил крайний срок выплаты 200 млн долларов по двум долгосрочным кредитам, а вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами на встрече с международными кредиторами не предложил никакого выхода из финансового тупика.
В рамках санкций Вашингтона введен запрет на покупку новых венесуэльских долговых ценных бумаг любыми лицами на территории США, что препятствует реструктуризации внешнего долга Каракаса. Европейский Союз 13 ноября также одобрил санкции против Венесуэлы в связи с нарушениями ее властями демократических принципов. Штрафные меры включают запрет на поставки оружия, любого оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также аппаратуры для электронной разведки.
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