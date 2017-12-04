Америабанк получил награду «Банк года Армении 2017» журнала The Banker
4 декабря 2017 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился звания «Банк года Армении 2017» в конкурсе, проводимом журналом The Banker компании Financial Times.
Америабанк получает данную награду уже третий год подряд и в целом в 5-й раз в течение всей своей деятельности (предыдущие награды банк получил в 2016, 2015, 2013 и 2010 гг.). На торжественной церемонии награждения в Лондоне организаторы конкурса отметили, что при принятии решения об избрании Америабанка победителем были учтены несколько важных показателей, в том числе укрепление позиции крупного универсального банка и лидера среди кредиторов, превышение отметки 1 млрд долларов по кредитам за 2016г. – впервые в банковской системе Армении, а также высокие показатели ликвидности, внедрение новых технологических решений онлайн-банкинга, клиентоориентированная политика.
Большое значение придавалось также эффективному сотрудничеству с международными финансовыми организациями, большому потенциалу устойчивого роста, сбалансированному управлению рисками.
Награды «Банк года 2017» удостоились такие банки, как BNP Paribas (Бельгия и Франция), Bank of America (США), Bank of China (Гонконг), TBC Bank (Грузия) и прочие престижные финансовые структуры.
Награда The Banker является мировым эталоном оценки развития банковской деятельности и вручается 18-й год подряд. В этом году на участие в конкурсе подали заявку ведущие банки 141 страны мира.
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