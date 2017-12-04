Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как древнейшее в мире
4 декабря 2017 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как самое старое в истории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте издания.
Об открытии ученым стало известно в ходе археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 километрах от Тбилиси, где были обнаружены древние глиняные сосуды, химический анализ которых показал, что в них хранилось вино. Поселения относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э, говорится в сообщении.
Открытие было сделано профессором Патриком Макговерном из Университета Пенсильвании вместе с коллегами из Франции, Италии, Израиля, Канады и Грузии.
Ранее считалось, что виноделие пошло из Ирана в 5400-5000 годах до н.э.
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