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Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как древнейшее в мире

Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как древнейшее в мире
4 декабря 2017 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как самое старое в истории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте издания.

Об открытии ученым стало известно в ходе археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 километрах от Тбилиси, где были обнаружены древние глиняные сосуды, химический анализ которых показал, что в них хранилось вино. Поселения относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э, говорится в сообщении.

Открытие было сделано профессором Патриком Макговерном из Университета Пенсильвании вместе с коллегами из Франции, Италии, Израиля, Канады и Грузии.

Ранее считалось, что виноделие пошло из Ирана в 5400-5000 годах до н.э.

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