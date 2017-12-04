Пуйоль: Армяне - очень сильные люди

PanARMENIAN.Net - Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль сказал, что армяне - очень сильные люди. Об этом он заявил в эфире передачи «Прожекторперисхилтон».

«А вы знаете, кто такие армяне или вы только русских знаете?» — обратился к Пуйолю с вопросом шоумен Гарик Мартиросян.

«Да, это очень сильные люди, с сильным характером»,- ответил футболист.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня 2018 года в Москве.