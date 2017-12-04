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Джеймс Блант даст концерт в Тбилиси в 2018 году

Джеймс Блант даст концерт в Тбилиси в 2018 году
4 декабря 2017 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Британский певец и музыкант Джеймс Блант впервые выступит в Грузии с концертом в 2018 году.

Концерт состоится 26 мая на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи в рамках музыкального фестиваля, посвященного Дню независимости Грузии. Как сообщают организаторы концерта, Блант исполнит песни из своего последнего альбома Afterlove.

Вместе с британцем на фестивале «День независимости» в Тбилиси выступит также южноафриканская инди-рок группа The Parlotones из Йоханнесбурга, грузинскаяинди-рок группа Young Georgian Lolitaz, а также рок-коллектив Loudspeakers.

Билеты на фестиваль поступили в продажу с 1 декабря, стоимость билетов начинается от 120 лари (около 43 долларов).

Британский певец, музыкант и автор текстов песен Джеймс Блантродился 22 февраля 1974в семье потомственного военного, британского полковника Чарльза Бланта и его жены Джейн. В 2003 году Блант отправился в Калифорнию записывать свой первый альбом вместе с Томом Ротроком, продюсером Элтона Джона.

В 2007 году в финале фильма «P.S. Я люблю тебя» использована композиция Same Mistake. В мае 2013 года закончил запись 4-го студийного альбома, продюсером которого выступил Том Ротрок, работавший с ним над первыми двумя пластинками — Back to Bedlam и All the Lost Souls. 27 марта певец выпустил 5-й альбом The Afterlove.

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