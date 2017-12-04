В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
4 декабря 2017 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 4-5 мая 2018 года во второй раз пройдут «Винные дни», в рамках которых производители вина из Армении и Арцаха представят свою продукцию. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается в сообщении, «Винные дни в Ереване» вновь проведут, учитывая успех 2017 года, когда подобное мероприятие было проведено в Армении впервые.
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина.
Цель мероприятия останется неизменной - развитие въездного туризма в Армении. Почетными гостями «Винных дней» станут международные виноведы и фуд-блогеры.
В Ереване 5-6 мая 2017 года впервые прошли «Винные дни», в рамках которых более 20 производителей вина из Армении и Арцаха представили свою продукцию. За 2 дня мероприятие посетили около 25.000 человек, в числе которых и туристы из разных стран.В первый день состоялись дегустации белого и розового вина со специальными меню от лучших рестораторов города.Второй день был посвящен дегустации красного вина.
Самое значимое
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Partner news
Последние новости
В Ростовской области перезахоронили останки армянских солдат ВОВ Последний покой бойцы 271-й Горловской дивизии обрели на братском кладбище «Парка Славы», что в селе Васильево-Шамшево, где уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны
Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала медали на международном турнире в Иране Армянская сборная на групповом этапе победила Азербайджан (6:4) и Белоруссию (7:1), но в полуфинале уступила первой команде Ирана (2:8)
Потребление электроэнергии на майнинг выросло за месяц на 30% В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента
Арабские инвесторы хотят приобрести «Милан» В приобретении 18-кратных чемпионов Италии теперь заинтересована крупная арабская инвестиционная группа