В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года

PanARMENIAN.Net - В Ереване 4-5 мая 2018 года во второй раз пройдут «Винные дни», в рамках которых производители вина из Армении и Арцаха представят свою продукцию. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как отмечается в сообщении, «Винные дни в Ереване» вновь проведут, учитывая успех 2017 года, когда подобное мероприятие было проведено в Армении впервые.

В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина.

Цель мероприятия останется неизменной - развитие въездного туризма в Армении. Почетными гостями «Винных дней» станут международные виноведы и фуд-блогеры.

В Ереване 5-6 мая 2017 года впервые прошли «Винные дни», в рамках которых более 20 производителей вина из Армении и Арцаха представили свою продукцию. За 2 дня мероприятие посетили около 25.000 человек, в числе которых и туристы из разных стран.В первый день состоялись дегустации белого и розового вина со специальными меню от лучших рестораторов города.Второй день был посвящен дегустации красного вина.