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«Боруссия» следит за ситуацией вокруг Мхитаряна

«Боруссия» следит за ситуацией вокруг Мхитаряна
4 декабря 2017 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Немецкий клуб не прочь вернуть армянского футболиста, которому в последнее время не везет в составе английского клуба, пишет британское издание Mirror.

Мхитарянне был заявлен на 4 из 5-и предыдущих игр «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.

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Mirror: Borussia Dortmund 'eyeing return for Henrikh Mkhitaryan' with Armenian out of favour at Manchester United
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