«Боруссия» следит за ситуацией вокруг Мхитаряна
4 декабря 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
Немецкий клуб не прочь вернуть армянского футболиста, которому в последнее время не везет в составе английского клуба, пишет британское издание Mirror.
Мхитарянне был заявлен на 4 из 5-и предыдущих игр «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
Самое значимое
Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Ростовской области перезахоронили останки армянских солдат ВОВ Последний покой бойцы 271-й Горловской дивизии обрели на братском кладбище «Парка Славы», что в селе Васильево-Шамшево, где уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны
Потребление электроэнергии на майнинг выросло за месяц на 30% В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента
Грузию за 11 месяцев посетили более 3 млн туристов В целом, в январе-ноябре 2017 года страну посетили 6.954.932 международных путешественников, что на 18,4% превышает аналогичный период 2016 года
Президенты Армении и Карабаха посетили ряд воинских частей НКР Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов