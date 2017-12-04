«Боруссия» следит за ситуацией вокруг Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Немецкий клуб не прочь вернуть армянского футболиста, которому в последнее время не везет в составе английского клуба, пишет британское издание Mirror.

Мхитарянне был заявлен на 4 из 5-и предыдущих игр «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.