Определен лучший рождественский фильм всех времен

PanARMENIAN.Net - Издание The Independent назвало величайший рождественский фильм всех времен. Им оказалась картина «Квартира» (The Apartment) американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.

«Квартира» — идеальный фильм для Рождества. Не такого Рождества, каким мы бы хотели его видеть — с шуршащим огнем камина, колокольчиками, снегом, — а реальным Рождеством. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким», — отметили критики, пишет Lenta.ru.

Специалисты подчеркнули, что, несмотря на печальные события, которые происходят с героями накануне праздника, лента дарит зрителям ощущение надежды.

«Квартира» была номинирована на премию «Оскар» в 10 номинациях и получила 5 статуэток. Главные роли исполнили Джек Леммон и Ширли Маклейн.