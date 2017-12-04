Определен лучший рождественский фильм всех времен
4 декабря 2017 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание The Independent назвало величайший рождественский фильм всех времен. Им оказалась картина «Квартира» (The Apartment) американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.
«Квартира» — идеальный фильм для Рождества. Не такого Рождества, каким мы бы хотели его видеть — с шуршащим огнем камина, колокольчиками, снегом, — а реальным Рождеством. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким», — отметили критики, пишет Lenta.ru.
Специалисты подчеркнули, что, несмотря на печальные события, которые происходят с героями накануне праздника, лента дарит зрителям ощущение надежды.
«Квартира» была номинирована на премию «Оскар» в 10 номинациях и получила 5 статуэток. Главные роли исполнили Джек Леммон и Ширли Маклейн.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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