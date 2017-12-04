Армения - в топ-5 популярных стран для новогодних путешествий россиян
4 декабря 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-5 рейтинга самых популярных направлений на Новый год у российских туристов. Такие данные приводят аналитики сервиса путешествий Туту.ру, которые проанализировали продажи туров и перелеты из Москвы в 2017 году и выяснили, какие направления оказались самыми популярными.
Так, Армения занимает в рейтинге 5-е место, как и в 2016 году. На нее приходится 4,7% всех проданных из Москвы за границу билетов. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» составила 16,3 тысячи рублей.
На первом месте среди стран у российских авиапутешественников, как и годом ранее, оказалась Молдавия. На нее приходится 11,3% всех проданных за границу билетов.Второе место досталось Грузии - за год она поднялась на две позиции.Третью строчку рейтинга, как и год назад, занимает Германия, а четвертую - Чехия.
Ранее сообщалось, чтостолица Армении входит в топ-5 рейтинга лучших городов СНГ для зимних путешествий российских туристов.Туристы приезжают в Армению зимой в среднем на 4,5 дня и расходуют $65 в сутки.
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