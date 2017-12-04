Президенты Армении и Карабаха посетили ряд воинских частей НКР

PanARMENIAN.Net - Президенты Республики Армения и Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Серж Саргсян и Бако Саакян 4 декабря посетили ряд воинских частей в центральной и восточной частях республики, ознакомившись с ходом службы солдат. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов.

Саргсян в рамках взаимодействия двух армянских республик 1 декабря с рабочим визитом прибыл в Республику Арцах.1 декабря главы армянских государств провели рабочее совещание в министерстве обороны НКР, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны Арцаха, вопросам военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.