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Грузию за 11 месяцев посетили более 3 млн туристов

Грузию за 11 месяцев посетили более 3 млн туристов
4 декабря 2017 - 17:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузию в январе-ноябре 2017 года посетили более 3 млн туристов.За 11 месяцев количество тех иностранных туристов, которые провели в Грузии сутки и больше составило 3.243.963, что на 701.371 больше, чем показатель января-ноября 2016 года (рост +27.6%). Об этом сообщилруководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.

В целом,в январе-ноябре 2017 года страну посетили 6.954.932 международных путешественников, что на 18,4% превышает аналогичный период 2016 года.

В январе-ноябре 2017 года больше всего визитов осуществилось из Азербайджана (+10.9%),Армении(+14.9%), России (+33.4%), Турции (-3.2%) и Ирана (+121.1%), пишет Business-Грузия.

Позитивная тенденция сохраняется в направлении стран ЕС. Из них количеством визитеров выделяются Объединенное Королевство (+39.7%), Австрия (+35.6%), Нидерланды (+32.7%), Испания (+30.5%), Франция (+29.7%) и Германия (+27.4%), пишет

Особый рост зафиксирован из следующих стран: Иордания (+327.2%), Саудовская Аравия (+165.7%), Кувейт (+152.4%), Иран (+121.1%), Индия (+66.6%), Узбекистан (+57.9%), Китай (+53.2%), США (+24.2%) и т.д.

Ссылки по теме:
Bizzone.info: Грузию в январе-ноябре 2017 года посетили 6 954 932 международных путешественников
Agenda.ge. January-November 2017: Georgia hosts over 3 million tourists
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