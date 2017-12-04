Арабские инвесторы хотят приобрести «Милан»
4 декабря 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - ФК «Милан» грозит новая смена владельцев. В приобретении 18-кратных чемпионов Италии теперь заинтересована крупная арабская инвестиционная группа.
Арабы готовы рассмотреть как совместное управление «Миланом» с Ли Йонхонгом, так и полный выкуп клуба, пишет Eurosport со ссылкой на Goal.
Китайский предприниматель приобрел «Милан» весной, но спустя полгода у него возникли финансовые трудности. Он обязан выплатить 303 млн евро долга плюс проценты до октября 2018 года.
Вдобавок сообщается, что «Милан» нашел потенциальных инвесторов из США, готовых помочь клубу в строительстве нового стадиона.
С 1986 по 2017 год «Милан» принадлежал Сильвио Берлускони.
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