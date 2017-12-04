Потребление электроэнергии на майнинг выросло за месяц на 30%
4 декабря 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют.
В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.
Согласно данным Digiconomist, в настоящий момент на производство криптовалют расходуется около 31 тераватт-часа в год, что составляет около 0,14 процента всего электропроизводства мира. Доля расходов может показаться незначительной, однако это уже больше, чем расходы целых стран, например Ирландии или Нигерии, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что совокупная выручка от майнинга биткоина в настоящий момент составляет около 7,2 миллиарда долларов в год, расходы на электричество же оцениваются в 1,5 миллиарда долларов в год. Расходов на майнинг хватило бы, чтобы обеспечить электричеством около 2,4 миллиона американцев или 6,1 миллиона британцев.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин посостоянию на 17:44 (по Еревану) 4 декабра оценивается в $11.167.
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