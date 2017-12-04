Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала медали на международном турнире в Иране
4 декабря 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по вольной борьбе приняла участие в международном турнире в Иране. Соревнование проводилось в личном и командном зачете. Армения заняла третье место среди 13 команд.
Армянская сборная на групповом этапе победила Азербайджан (6:4) и Белоруссию (7:1), но в полуфинале уступила первой команде Ирана (2:8). В борьбе за третье место сборная Армении победила Монголию (8:2).
В личном зачете Гегам Галстян (65 кг) стал чемпионом, Размик Папикян (57 кг) занял второе место, а Мгер Маркосян (86 кг) - третье, сообщает пресс-служба НОКА.
В составе армянской команды выступало 12 борцов. Молодежная сборная Армении турниром в Иране завершила сезон-2018.
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