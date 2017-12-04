В Ростовской области перезахоронили останки армянских солдат ВОВ

PanARMENIAN.Net - В Ростовской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 54 советских солдат и офицеров, погибших у хутора Середин Кагальницкого района, в числе которых и армянские военнослужащие.

Последний покой бойцы 271-й Горловской дивизии обрели на братском кладбище «Парка Славы», что в селе Васильево-Шамшево, где уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны.

«Траурная и торжественная церемония прошла в День неизвестного солдата. Как нам удалось выяснить, этих солдат и офицеров похоронили местные жители сразу после боя в феврале 1943 года, но в 1950-х годах братская могила оказалась забыта, и лишь немногие старожилы помнили, где она находится. Они и показали ее поисковикам из Батайска, Зернограда и Кагальника», - рассказал руководитель объединения «Миус - Фронт» Андрей Кудряков, передает «Российская газета».

Во время раскопок были найдены поврежденные осколками снарядов каски, патроны к винтовкам и противотанковым ружьям, а также другое снаряжение. Благодаря архивной работе удалось установить фамилии 33 павших солдат и офицеров. Среди погибших на поле боя у хутора Середин в 1943 году были русские, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы и казаки.

Прийти проститься с павшими воинами Великой Отечественной войны пришли многие местные жители и ветераны. После панихиды участники военно-исторических клубов «Южный рубеж» и «Донской фронт», стоявшие в почетном карауле, давали траурный салют из винтовок Мосина.