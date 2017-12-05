Аронян третий раз подряд сыграл вничью на London Chess Classic
5 декабря 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Сергеем Корякиным в третьем туре международного шахматного супертурнира London Chess Classic (10 участников, круговая система) в Лондоне.
Этот турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.
Все пять партий - Ян Непомнящий - Фабиано Каруана, Магнус Карлсен - Вишванатан Ананд, Майкл Адамс - Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура - Уэсли Со, Аронян - Карякин, как и в прошлых двух турах , завершились вничью.
Положение после 3 туров. 1-10. Непомнящий, Каруана, Аронян, Карякин, Карлсен, Ананд, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Со – по 1,5.
В 4-м туре Аронян сыграет с Анандом.
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