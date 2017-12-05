Google и американский стартап представили управляемый голосом бумажный конструктор (видео)
5 декабря 2017 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский стартап Smooth Technology совместно с разработчиками и дизайнерами из Google Creative Lab представили управляемый голосом бумажный конструктор Paper Signals. Такие конструкторы могут рассказать прогноз погоды или напомнить о ближайшем запуске ракеты.
Paper Signals — это небольшие гаджеты в бумажном корпусе, которыми можно управлять при помощи устройства с функцией Google Assistant. Среди уже существующих проектов Paper Signals есть, например, «погодный» конструктор, который с помощью раскрывающегося зонтика подскажет, идет ли на улице дождь, а разворачивающиеся шорты — о том, достаточно ли тепло для летних вещей, пишет N+1.
Для создания каждого из таких конструкторов пользователю понадобится специальный набор (он стоит примерно 25 долларов), а также подручные средства — бумага, ножницы и клей — чтобы распечатать и сложить бумажный макет. Помимо уже существующих форм создатели также предлагают пользователям предложить свои идеи для конструктора и даже разработать их самостоятельно: исходный код выложен на GitHub.
Экспериментальное подразделение Experiments with Google специализируется на создании исследовательских проектов в области науки и технологий. Так, среди их проектов — эксперименты с технологиями распознавания голоса, искусственного интеллекта, дополненной реальности, а также разработки для Android и Chrome. Помимо собственных проектов, Google также дает возможность пользователям предложить собственные идеи — с помощью специальной формы.
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