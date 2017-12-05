// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Канделаки: Мхитарян уже стал легендой, и «Матч ТВ» хочет рассказать его историю

Канделаки: Мхитарян уже стал легендой, и «Матч ТВ» хочет рассказать его историю
5 декабря 2017 - 11:38 AMT

PanARMENIAN.Net - 5 декабря в 19:00 (по Еревану) на телеканале «Матч ТВ» выйдет документальный фильм о полузащитнике сборной Армении и «Манчестер Юнайтед», звезде европейского футбола – Генрихе Мхитаряне.

По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, Мхитарян уже стал легендой.

Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян слетали в гости к футболисту, чтобы узнать, как живет и играет в Англии звезда футбола. Вместе с Мхитаряном российские журналисты провели два дня и сходили на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

«Я неоднократно говорила, что наша цель – рассказывать человеческие истории о спорте и спортсменах. Нам интересно, что движет спортсменами в моменты побед и поражений, кто их вдохновляет, и почему они не сдаются. Михаил и Нобель сделали эксклюзивный и эмоциональный материал об одном из самых известных армянских футболистов 21 века. Генрих уже стал легендой, и мы вам хотим рассказать его историю», – прокомментировала Канделаки, пишет MatchTV.

«Генрих – пример спортсмена, о котором обязательно нужно рассказывать. История Мхитаряна – отличный пример того, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Выходя на новый уровень, всегда нужно ставить перед собой следующую цель. В фильме Генрих говорит важные слова, в том числе обращаясь к ребятам, которые занимаются футболом в нашей стране. Хочется верить, что пример Мхитаряна может сделать и наш футбол немного лучше», – отметил Михаил Моссаковский.

В фильме Мхитарян расскажет о себе, английской премьер-лиге, «Манчестер Юнайтед» и российском футболе, а также истории о жизни профессиональных футболистов, о Златане Ибрагимовиче в обычной жизни, о РФПЛ и последних играх «Спартака». Армянский футболист признался, что в детстве болел за ФК «Спартак», а их победы в Лиге Чемпионов мотивировали его играть в футбол.

Ссылки по теме:
MatchTV.ru. Генрих Мхитарян признался, что раньше болел за московский «Спартак»
 Самое значимое
Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала»Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала»
Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 годаАрмянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
L’Equipe: Мхитаряна в МЮ могут заменить ГризманномL’Equipe: Мхитаряна в МЮ могут заменить Гризманном
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне
Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Мхитарян и Клопп обменялись комплиментами перед предстоящим матчем
Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории
Названы вероятные победители ЧМ-2018
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Опрос: Армения - в тройке наиболее успешных и стабильных стран СНГ по мнению россиян По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Армения вновь занимает третье место
В Австрии узаконили «брак для всех» На основании этого решения однополые пары 1 января 2019 года смогут заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные
Сторонники Саакашвили освободили его: Экс-президент Грузии направился к зданию Рады Политик пошел в сторону дома и остановился возле Александровского костела, чтобы выступить с речью. Он поблагодарил сторонников за поддержку
Замминистра обороны Армении: Список закупаемых на кредит РФ вооружений носит тайный характер Кроме того, перечень может измениться в зависимости от договоренности сторон, поскольку срок кредитного соглашения составляет 5 лет