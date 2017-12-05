Канделаки: Мхитарян уже стал легендой, и «Матч ТВ» хочет рассказать его историю
5 декабря 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 декабря в 19:00 (по Еревану) на телеканале «Матч ТВ» выйдет документальный фильм о полузащитнике сборной Армении и «Манчестер Юнайтед», звезде европейского футбола – Генрихе Мхитаряне.
По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, Мхитарян уже стал легендой.
Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян слетали в гости к футболисту, чтобы узнать, как живет и играет в Англии звезда футбола. Вместе с Мхитаряном российские журналисты провели два дня и сходили на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
«Я неоднократно говорила, что наша цель – рассказывать человеческие истории о спорте и спортсменах. Нам интересно, что движет спортсменами в моменты побед и поражений, кто их вдохновляет, и почему они не сдаются. Михаил и Нобель сделали эксклюзивный и эмоциональный материал об одном из самых известных армянских футболистов 21 века. Генрих уже стал легендой, и мы вам хотим рассказать его историю», – прокомментировала Канделаки, пишет MatchTV.
«Генрих – пример спортсмена, о котором обязательно нужно рассказывать. История Мхитаряна – отличный пример того, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Выходя на новый уровень, всегда нужно ставить перед собой следующую цель. В фильме Генрих говорит важные слова, в том числе обращаясь к ребятам, которые занимаются футболом в нашей стране. Хочется верить, что пример Мхитаряна может сделать и наш футбол немного лучше», – отметил Михаил Моссаковский.
В фильме Мхитарян расскажет о себе, английской премьер-лиге, «Манчестер Юнайтед» и российском футболе, а также истории о жизни профессиональных футболистов, о Златане Ибрагимовиче в обычной жизни, о РФПЛ и последних играх «Спартака». Армянский футболист признался, что в детстве болел за ФК «Спартак», а их победы в Лиге Чемпионов мотивировали его играть в футбол.
Самое значимое
Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ
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