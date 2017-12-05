Верховный суд США разрешил ввести в действие миграционный указ Трампа
5 декабря 2017 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд (ВС) США 4 декабря разрешил администрации Дональда Трампа ввести в действие запрет на въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. Таким образом были отменены два постановления низших судебных инстанций, налагавшие ограничения на миграционный указ хозяина Белого дома.
Между тем, как отмечают информагентства, вердикт ВС не является окончательным, поскольку апелляции на постановление Трампа еще продолжают рассматриваться в целом ряде федеральных судов США, пишет Deutsche Welle.
В поддержку запрета высказались семь судей ВС, против проголосовали лишь двое. Под действие президентского указа подпадают граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.
Ранее документ был частично заблокирован федеральным судьей в штате Гавайи и апелляционным судом в Сан-Франциско.
Первый миграционный указ был подписан Трампом 27 января. После волны критики и протестов власти США смягчили ряд его положений, и в марте последовало обновленное распоряжение американского лидера. В октябре Верховный суд отклонил жалобу правозащитников о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда стран.
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