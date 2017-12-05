Последний сезон «Карточного домика» снимут без Кевина Спейси
5 декабря 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Netflix решила завершить сериал «Карточный домик» сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. Об этом сообщил в понедельник директор Netflix по контенту Тед Сарандос.
По словам Сарандоса, который выступал на конференции по СМИ и коммуникациям в США, производство шестого, последнего сезона сериала начнется в 2018 году, продюсеры постараются обеспечить «хорошее, креативное окончание», пишет РИА Новости.
Спейси не будет участвовать в съемках сезона, который будет включать 8 серий вместо обычных 13.
Сериал «Карточный домик», римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ, а затем президент США Фрэнк Андервуд в исполнении Спейси.
В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.
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Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
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