Наследный принц Саудовской Аравии признан человеком года по версии читателей Time
5 декабря 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд победил в онлайн-голосовании среди читателей американского издания Time. Человеком года его назвали 24% аудитории издания.
6 декабря издание огласит имя ставшего «Человеком года».
На втором месте оказались участники движения #MeToo, которые на протяжении года рассказывали о том, как стали жертвами сексуального насилия. Они набрали 6% голосов в рейтинге Time. Третье место разделили спецпрокурор США по делу России Роберт Мюллер, футболист Колин Каперник и «мечтатели» — молодые люди, нелегально прибывшие в США вместе со своими родителями.
В 2016 году первое место по версии читателей издания занял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тем не менее редакция остановила свой выбор на президенте США Дональде Трампе.
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