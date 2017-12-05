Наследный принц Саудовской Аравии признан человеком года по версии читателей Time

PanARMENIAN.Net - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд победил в онлайн-голосовании среди читателей американского издания Time. Человеком года его назвали 24% аудитории издания.

6 декабря издание огласит имя ставшего «Человеком года».

На втором месте оказались участники движения #MeToo, которые на протяжении года рассказывали о том, как стали жертвами сексуального насилия. Они набрали 6% голосов в рейтинге Time. Третье место разделили спецпрокурор США по делу России Роберт Мюллер, футболист Колин Каперник и «мечтатели» — молодые люди, нелегально прибывшие в США вместе со своими родителями.

В 2016 году первое место по версии читателей издания занял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тем не менее редакция остановила свой выбор на президенте США Дональде Трампе.