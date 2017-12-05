Тарантино снимет фильм по «Стартреку»
5 декабря 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудские режиссеры Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс планируют снять фильм по вселенной фантастического сериала «Стартрек» («Звездный путь»).
Кинематографисты обсуждают сюжет и собираются сформировать группу сценаристов. Снимать картину планируется на студии Paramount, однако представители компании не стали комментировать эту информацию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Отмечается, что режиссером ленты выступит Тарантино. Ранее он неоднократно заявлял, что был фанатом выходившего в 1960-х годах фантастического телесериала и грезил о том, чтобы сделать из какого-нибудь эпизода полнометражный фильм.
Джей Джей Абрамс снял три картины по вселенной сериала: «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность». Он также выступил режиссером фильмов «Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Последние джедаи», «Звездные войны. Эпизод IX» и нескольких частей франшизы «Миссия невыполнима».
«Стартрек» — научно-фантастическая франшиза о путешествиях в космосе.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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