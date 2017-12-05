В Азербайджане на валютных торгах снизился спрос на «нефтяные» деньги
5 декабря 2017 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)на аукционах, организованных Центральным банком АР, продал свыше 3 миллиардов долларов, в то время как за аналогичный период 2016 года на аукционы было выставлено почти 4,7 миллиарда долларов.
В общей сложности по итогам января-ноября 2017 года, фонд выставил на продажу 3,040 миллиарда долларов. И в сравнении с данными за соответствующий отчетный период 2016 года (когда на аукционах было продано 4,683 миллиарда долларов), ГНФАР сократил объем предложения СКВ на 37,7%.
Объем валюты, проданный ГНФАР в ноябре составил 208,9 млн долларов. Объем выставленной в ноябре ГНФАР валюты стал минимальным в 2017 году, соответственно снижающемуся спросу на «нефтяные» деньги. В сравнении с предыдущим месяцем в ноябре на торги было выставлено на 110 миллиона долларов, или на 34,5% меньше, в сравнении с ноябрем 2016 года продажа долларов уменьшилась на 92,6 миллиона, или на 30,7%, пишет Sputnik-Азербайджан.
Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов Госнефтефонда в государственный бюджет Азербайджана, которые на 2017 год определены в размере 6,1 миллиарда манатов. В 2016 году объем трансферта в бюджет составил 7,615 миллиарда манатов.
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