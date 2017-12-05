В Киеве задержали Саакашвили

PanARMENIAN.Net - Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили задержан 5 декабря в Киеве. Спецназ снял его с крыши дома, куда тот забрался, убегая от сотрудников правоохранительных органов, явившихся к нему с обысками.

5 декабря утром сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» ворвались в квартиру оппозиционера, взломав дверь. Его сторонники заявили о незаконности действий властей, настаивая на допуске адвокатов к месту проведения следственных мероприятий. Представители правоохранительных органов заявили, что действуют в соответствии с постановлением суда, пишет ТАСС.

Согласно официальному заявлению, распространенному позже СБУ, правоохранители в присутствии адвоката предъявили Саакашвили обвинение в совершении преступления. В частности, он обвинен по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности путем предоставления помещений и иным способом.

Наказание по этой статье грозит Саакашвили лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Вместе с тем, один из его адвокатов Руслан Чернолуцкий сообщил, что никаких документов Михаилу Саакашвили предъявлено не было.

Ранее другой адвокат оппозиционера Павел Богомазов сообщил журналистам, что Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя.

Ранее Генпрокуратура Украины подтвердила, что ее сотрудники проводят обыск в квартире Саакашвили. «Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины», - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Однако причины их действий названы не были. По словам адвокатом Саакашвили, речь идет об обвинении в содействии деятельности преступной организации.