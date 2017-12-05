Азербайджанскому бизнесмену Исмаилову предъявлено обвинение в убийстве
5 декабря 2017 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ заочно предъявил бывшему владельцу Черкизовского рынка, азербайджанскому бизнесмену Тельману Исмаилову обвинение в убийстве и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Об этом сообщается на сайте СК.
«По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления»,- говорится в сообщении СК.
Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Отмечается, что материалы для объявления Исмаилова в международный розыск направлены в Генпрокуратуру.
Ранее сообщалось, чтоТельман Исмаилов может быть причастен к покушению на известного эстрадного исполнителя Авраама Руссо.В начале 2000-х певца и бизнесмена связывали продюсерские отношения, однако в какой-то момент музыкант скрыл от Исмаилова часть своего заработка с корпоративов.
Исмаилов подозревается в организации восьми убийств. По неподтверждённым данным, он мог быть причастен к убийствам проректора крупного вуза и городской чиновницы.
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