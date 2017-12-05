СМИ: Месси получает €70 млн в год - на 70% больше Роналду

PanARMENIAN.Net - Стали известны очередные подробности многомиллионного контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Продление соглашения с форвардом до 2021 года обойдется каталонскому клубу в 450 млн евро. В эту сумму вошел подписной бонус Месси (100 млн), зарплата (70 млн евро в год) и покрытие налоговых штрафов, пишет Eurosport со ссылкой на El Mundo.

Новый контракт включает в себя продление еще на год без ухудшения условий. Обновленная зарплата сделала Месси вторым игроком мира после Неймара, который зарабатывает 74 млн. Криштиану Роналду получает на 70% меньше Л Месси.

«Барселона» в ноябре продлила истекавший летом 2018 года контракт Месси. Сумма отступных за аргентинца выросла до 700 млн евро. На счету Месси 17 голов и 6 ассистов в 21 матче сезона-2017/18.