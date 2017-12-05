Назначена дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вене
5 декабря 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 6 декабря посетит Вену. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Налбандян 6 декабря в Вене встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Запланирована также встреча Налбандяна с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
7-8 декабря Налбандян примет участие в 24-м заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ. 9 декабря министр проведет совещание с руководителями дипмиссий Армении в европейских странах и расквартированных в Европе международных организациях.
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