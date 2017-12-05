Мхитарян готовится к матчу МЮ против ЦСКА
5 декабря 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» готовится к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА.
Манукинианский клуб поделился в Facebook видео с тренировки перед матчем. В ней принимает участие также полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян.
Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 23:45 по ереванскому времени.
Мхитарян не был заявлен на 4 из 5-и предыдущих игр «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
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Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ
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