Азнавур: Я счастлив быть сыном мигрантов

PanARMENIAN.Net - Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур заявил, что он счастлив, что является сыном мигрантов. Об этом шансонье сообщил в интервьюболгарской телепрограмме «Шоу Слави» на телеканале bTV.

Азнавур дал концерт в Софии 30 ноября, почти через 40 лет после концерта в 1978 году.

Шансонье рассказал о своем происхождении, жене, детях, песнях и многом другом.

«Я счастлив, что я сын мигрантов. Я – француз и армянин. Одно от другого не отделить, как в кофе с молоком. Но если бы один мой дед был бы черным, другой — евреем, третий – арабом, я был бы другим. И если бы все так думали, в мире не было бы ксенофобии и антисемитизма», — отметил он.

Азнавур также заявил, что ему грустно, потому что люди изменились и стали думать больше о том впечатлении, которое оставляют на других. Тем не менее он выразил надежду, что ситуация изменится.

93-летний шансонье заявил также, что не боится смерти, но и не хочет умирать.

Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».