Замминистра обороны Армении: Список закупаемых на кредит РФ вооружений носит тайный характер
5 декабря 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Национальном Собрании РА сегодня обсуждался законопроект касательно ратификации подписанного ранее правительствами Армении и России соглашения о предоставлении армянскому кабмину государственного экспортного кредита для финансирования поставок из РФ продукции военного назначения.
Основной докладчик – первый замминистра обороны РА Артак Закарян – отметил, что Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит на сумму до 100 млн долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.
По его словам, список вооружений носит тайный характер, он представлен депутатам. Кроме того, перечень может измениться в зависимости от договоренности сторон, поскольку срок кредитного соглашения составляет 5 лет, а за это время могут быть произведены новые виды вооружений. Он также отметил, что кредит предоставляется со ставкой в 3%, пишет Panorama.am.
По словам Закаряна, соглашение уникально в своем роде, поскольку позволяет закупать качественную российскую военную продукцию по ценам, действующим для Вооруженных сил РФ.
«На данный момент парафированы 3 соглашения общей стоимостью более чем 100 млн долларов. Но их общая стоимость выше, чем 100 млн долларов, а эта цифра составляет 90% общей стоимости всех заключенных соглашений», – сказал Закарян.
16 ноября правительство РА одобрило проект закона РА по ратификации соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов США. Как сообщил на заседании правительства заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, согласно подписанному 24 октября соглашению, Россия предоставит государственный экспортный кредит со ставкой в 3% для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.
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