В Австрии узаконили «брак для всех»

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Австрии 5 декабря узаконил так называемый «брак для всех».

На основании этого решения однополые пары 1 января 2019 года смогут заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные, пишет Deutsche Welle.

Ранее гомосексуалы в Австрии могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме «однополых партнерств», но такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. Суд решил, что разница между этими формами законных отношений противоречит конституции страны, в частности нарушает запрет на дискриминацию.

В 2017 году подобный закон был принят в Германии. До этого с 2001 года в ФРГ разрешалась регистрация однополых партнерств.