В Австрии узаконили «брак для всех»
5 декабря 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Австрии 5 декабря узаконил так называемый «брак для всех».
На основании этого решения однополые пары 1 января 2019 года смогут заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные, пишет Deutsche Welle.
Ранее гомосексуалы в Австрии могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме «однополых партнерств», но такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. Суд решил, что разница между этими формами законных отношений противоречит конституции страны, в частности нарушает запрет на дискриминацию.
В 2017 году подобный закон был принят в Германии. До этого с 2001 года в ФРГ разрешалась регистрация однополых партнерств.
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