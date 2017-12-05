Опрос: Армения - в тройке наиболее успешных и стабильных стран СНГ по мнению россиян
5 декабря 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в тройку наиболее успешных и стабильных стран СНГ по мнению россиян. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В рамках опроса респонденты в России отвечали на вопросы о том, как они оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, а также сообщали о том, кому из лидеров стран СНГ они доверяют больше всего.
Так, 16% опрошенных назвали Армению наиболее успешной и стабильной страной СНГ. По результатам опроса, Армения заняла 3-е место, на первом и втором расположились Белоруссия (60%) и Казахстан (57%), на четвертом месте - Азербайджан (14%), первую пятерку замыкает Грузия с рекордными за последние 7 лет 10%.
По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Армения вновь занимает третье место.Белоруссия (66%) и Казахстан (38%) все так же лидируют. Далее следуютАзербайджан (6%), Молдавия (6%), Грузия (6%), Киргизия (5%), Узбекистан (5%), Украина (5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%).
В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества президент Армении Серж Саргсян занял четвертое место: ему доверяют 11% опрошенных россиян.Первую и вторую строчки занимают президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко (62%) и Нурсултан Назарбаев (56%). Президент Азербайджана Ильхам Алиев занимает третье место (12%).
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