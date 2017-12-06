МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018
6 декабря 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи».
Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад, пишет РИА Новости.
Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.
Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете.
Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе группы специалистов начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.
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