МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи».

Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад, пишет РИА Новости.

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете.

Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе группы специалистов начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.