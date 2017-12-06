Аронян продолжает играть вничью на London Chess Classic
6 декабря 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Вишванатаном Анандом в четвертом туре международного шахматного супертурнира London Chess Classic (10 участников, круговая система) в Лондоне.
Этот турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.
В четвертом туре состоялась наконец-топервая результативная партия: американец Фабиано Каруана черными победил представителя РФ Сергея Карякина.
Остальные партии -Хикару Накамура – Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв – Магнус Карлсен, Уэсли Со – Майкл Адамс, как и в прошлых турах, завершились вничью.
Турнирная таблица: 1. Каруана – 2,5 очка; 2-9. Непомнящий, Аронян, Карлсен, Ананд, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Со – по 2; 10. Карякин – 1,5.
6 декабря в пятом туре встретятся Аронян – Вашье-Лаграв, Каруана – Ананд, Карлсен – Со, Адамс – Накамура, Непомнящий – Карякин.
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