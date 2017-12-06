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Фигуристка Медведева на заседании МОК высказалась против выступления на Олимпиаде без флага РФ

Фигуристка Медведева на заседании МОК высказалась против выступления на Олимпиаде без флага РФ
6 декабря 2017 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) высказалсь против выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

МОК постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году.Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом.

«Я до последнего не хотела обращать внимания на все негативные новости, которые писали о российском спорте. Мне казалось, что нам, чистым спортсменам, не стоит ни о чем волноваться. Если кто-то и нарушил антидопинговые правила, то мы точно не имеем к этому никакого отношения»,- заявила Медведева.

Она отметила, чтоОлимпиада в Пхёнчхане для нее должна стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу соревнований такого масштаба.

«Не понимаю, почему я и остальные члены сборной России должны лишаться такого шанса. И я не смогу принять вариант выступления на Олимпиаде без российского флага. Я очень горжусь своей страной, и для меня честь представлять Россию на Играх. Это то, что даёт мне силы и вдохновляет на выступления», - заключила спортсменка.

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