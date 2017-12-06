Армянский танец кочари и «азербайджанская» толма включены в список культурного наследия ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Армянский танец кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

Кочари характеризуется ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».

ЮНЕСКО также включила в список нематериального культурного наследия представленный Азербайджаном рецепт приготовления толмы.

В 2014 году армянский лаваш был официально внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо лаваша в список были также включены средневековый армянский эпос Давид Сасунский (2012 год), мастерство создания армянских хачкаров (2010 год), исполнение на армянском музыкальном инструменте дудук (2008 год).