Армянский танец кочари и «азербайджанская» толма включены в список культурного наследия ЮНЕСКО
6 декабря 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский танец кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.
Кочари характеризуется ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».
ЮНЕСКО также включила в список нематериального культурного наследия представленный Азербайджаном рецепт приготовления толмы.
В 2014 году армянский лаваш был официально внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо лаваша в список были также включены средневековый армянский эпос Давид Сасунский (2012 год), мастерство создания армянских хачкаров (2010 год), исполнение на армянском музыкальном инструменте дудук (2008 год).
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