В Азербайджане прокурор потребовал осудить журналиста на 7 лет
6 декабря 2017 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - B Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу директора «Канал-13» Азиза Оруджева выступил гособвинитель, который предложил осудить Оруджева на 7 лет лишения свободы.
Прокурор заявил, что братья Анар и Азиз Оруджевы нарушили Закон о грантах: «Они обналичили крупные суммы, сняв их со счета НПО «Кавказский Центр Исследований Медиа».
Однако грантовые договора с иностранными донорами не прошли регистрацию в министерстве юстиции, договор не может считаться грантом, а средства использовались для получения прибыли. При этом, не были уплачены налоги, что подтвердила и экспертиза. Кроме того, на личный счет обвиняемого была перечислена сумма, превышающая 35 тысяч манат, с которой тоже не были выплачены налоги, сказал гособвинитель, пишет Contact.az.
По словам прокурора, вина Азиза Оруджева «в суде полностью доказана». Он попросил суд приговорить журналиста к 7 годам лишения свободы и лишить его права занимать руководящие должности в течение 3 лет.
Азиз Оруджев был привлечен к уголовной ответственности в рамках уголовного дела против местных и иностранных НПО в 2014 году. Он обвиняется по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением прибыли в крупном размере) и 308.2 (использование служебных полномочий с тяжелыми последствиями) УК. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы сроком до 8 лет.
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