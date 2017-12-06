В Азербайджане прокурор потребовал осудить журналиста на 7 лет

PanARMENIAN.Net - B Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу директора «Канал-13» Азиза Оруджева выступил гособвинитель, который предложил осудить Оруджева на 7 лет лишения свободы.

Прокурор заявил, что братья Анар и Азиз Оруджевы нарушили Закон о грантах: «Они обналичили крупные суммы, сняв их со счета НПО «Кавказский Центр Исследований Медиа».

Однако грантовые договора с иностранными донорами не прошли регистрацию в министерстве юстиции, договор не может считаться грантом, а средства использовались для получения прибыли. При этом, не были уплачены налоги, что подтвердила и экспертиза. Кроме того, на личный счет обвиняемого была перечислена сумма, превышающая 35 тысяч манат, с которой тоже не были выплачены налоги, сказал гособвинитель, пишет Contact.az.

По словам прокурора, вина Азиза Оруджева «в суде полностью доказана». Он попросил суд приговорить журналиста к 7 годам лишения свободы и лишить его права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Азиз Оруджев был привлечен к уголовной ответственности в рамках уголовного дела против местных и иностранных НПО в 2014 году. Он обвиняется по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением прибыли в крупном размере) и 308.2 (использование служебных полномочий с тяжелыми последствиями) УК. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы сроком до 8 лет.