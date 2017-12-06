Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком
6 декабря 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 декабря, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.
8 ноября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее города Мартакерт.Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
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